Pedrelli: “Darei carta bianca a Sartori: è esperto e ha sempre fatto bene”

Stefano Pedrelli , ex direttore generale del Bologna, è stato intervistato su èTV RETE 7 a Sport Today, dove ha parlato della situazione societaria dei rossoblù. Intervista in collegamento da Sasso Marconi, dove questa sera si terrà la sfida tra Bologna Legends e FenImprese Sport, partita di beneficenza a favore di Ant.

“Sartori e Bigon sono diversi per le proprie peculiarità. La tipologia di lavoro li accomuna: cercano giovani per creare plusvalenze e altri da trattenere per migliorare la squadra.

Io sarei ben felice di dare carta bianca a Sartori perché con nomi non conosciuti ha fatto le fortune di Chievo e Atalanta. L’esperto nel settore è lui e per ora ha sempre fatto bene ovunque sia stato, non vedo perché non dovrebbe fare bene anche a Bologna. L’esperienza ha insegnato al Bologna che se prendi un direttore sportivo devi dargli un certo margine di autonomia per consentirgli di operare con i propri tempi, talvolta estremamente rapidi”.