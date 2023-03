Pecci: “Non è più il mio Toro. Bologna? Gioca bene”

Doppio ex della sfida, Eraldo Pecci ha parlato ai microfoni di Toronews in vista di Toro - Bologna di lunedì sera. Scontro diretto per le zone subito a ridosso delle big, con i rossoblù che arrivano alla partita con quattro punti di vantaggio sui granata di Juric.

Torino reduce dalla sconfitta contro la Juve, Pecci è molto critico: "Forse sono retorico ma questo non è più il mio Toro - le sue parole - Mi limito a guardare come finisce la partita, ma mi interesso sempre meno. Il mio Toro era qualcosa di diverso. Poi tutte queste belle prestazioni non le vedo e la classifica lo dimostra. Non sono contento. Bologna? Sta attraversando un buon momento, gioca bene, ma si tende sempre a dare troppo peso agli allenatori. Juric e Motta non vanno in campo a fare gol, la differenza la fanno i calciatori e i trofei infatti li vincono Real, Bayern...".