Parma-Bologna per la parte sinistra della classifica

Esattamente un anno fa dal ritiro di Castelrotto, arrivava il grave e triste responso: Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Cantatore che era stato chiamato proprio dal mister per provare a rivitalizzare Mattia Destro, era visibilmente scosso. La notizia di quel sabato mattina si diffondeva alla velocità della luce. Lo staff tecnico si era stretto tutto attorno facendo gruppo e consapevole che in una situazione surreale, senza precedenti, avrebbe dovuto portare avanti l’intero ritiro senza Sinisa. I giocatori davano l’impressione di essere stati lasciati un po’ al loro destino.

La stagione del Bologna iniziò nella maniera più strana, surreale e se pensiamo che oggi si gioca ancora il Campionato con addirittura 7 giornate da completare in pieno luglio, la dice lunga di quante cose sono accadute in un anno. Si perché poi, si è aggiunto a fine febbraio anche Covid-19 con lo stop a tutte le discipline sportive. Così oggi, 12 luglio 2020, invece di parlare di mercato e di ritiro precampionato, si parla di Parma-Bologna valevole per la trentaduesima giornata della massima serie. Si affrontano 2 squadre che nelle ultime 5 giornate hanno alternato belle prestazioni a prestazioni un po’ opache.

Il Parma dopo aver rifilato 4 gol al Genoa dopo la lunga sosta, vincendo al Luigi Ferraris per 1-4, ha subito 4 sconfitte consecutive. Oggi farà di tutto per arrestare questo trend negativo contro un Bologna che nelle ultime 5 giornate ha ottenuto 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Se in trasferta il Bologna ha ottenuto l’intera posta avendo vinto a Genova contro la Samp e a San Siro contro l’Inter, è stato in casa che con la miseria di un solo punto ottenuto contro Juve, Cagliari e Sassuolo, ha rovinato in parte tutto quello che di buono ha fatto lontano dal Dall’Ara. A questo punto, visti i risultati delle squadre che ci precedono, Parma-Bologna può valere solo per la facciata di sinistra della classifica. In caso di vittoria del Bologna, i rossoblu andrebbero a consolidare questo obiettivo mentre in caso di sconfitta, si tornerebbe a destra proprio a spese del Parma e forse anche del Cagliari. Oggi vincendo, il Bologna si porterebbe a 44 punti, gli stessi del Campionato scorso che valse il decimo posto. Quest’anno con 44 punti si chiuderebbe attorno la dodicesima posizione. Con altre 6 partite poi da giocare, si potrebbe provare a superare il record di Pioli che chiuse nel 2011-2012 al nono posto con 51 punti. Questi sono in pratica gli obiettivi di Mihajlovic e della squadra, chiudere a sinistra, possibilmente migliorando il decimo posto finale e provare magari con 52 punti a migliorare la performance di Pioli.

Il Bologna si presenta al Tardini privo di Schouten infortunato ma con Soriano che, dimezzate le 2 giornate di squalifica, potrà regolarmente essere in campo. Sappiamo come la presenza di Soriano sia quasi imprescindibile nell’economia del gioco del Bologna. A centrocampo Dominguez affiancherà Medel mentre dietro la linea dei 4 da destra verso sinistra dovrebbe essere composta da Tomiyasu, Danilo, Bani e Dijks. In avanti, il solito Orsolini a destra, Sansone a sinistra e Barrow al centro. Palacio dovrebbe scontare un turno di riposo anche se sicuramente a partita in corso troverà spazio.

Il Parma ha qualche alternativa dietro e in mezzo al campo mentre in avanti, scelte quasi obbligate per D’Aversa con la tripla K a cercare di impensierire la retroguardia rossoblu, sorretta anche dalla velocità e imprevedibilità di Gervinho. Il Bologna dovrà essere molto bravo a limitare le scorribande di Gervinho che di fatto, andrebbero ad isolare i 3 davanti. L’altra buona fonte di gioco per l’attacco è rappresentata da Scozzarella. Medel dovrà essere bravo a schermare i 2 centrocampisti ducali. Vero anche che Kulusevski e Kucka, sono molto bravi a prendersi il pallone anche in posizione arretrata e a manovrare. Il Bologna ha però le armi giuste per provare a portare a casa il terzo risultato utile consecutivo in trasferta e ridare così un senso alle richieste di Sinisa che mai e poi mai vorrà chiudere il Campionato sotto al decimo posto, nonostante i mille problemi generali e personali che hanno ridotto e non poco la sua preziosa presenza.