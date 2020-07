Parla il padre di Juwara: “A Bologna la sua dimensione, il mister crede tantissimo in lui”

Protagonista inatteso della vittoria esterna in casa dell’Inter, Musa Juwara sembra essere un’arma in più per la squadra di Mihaijlovic. Dotato di grande velocità e di un ottimo tiro, il giocatore proveniente dal Gambia sembra essersi inserito perfettamente nei meccanismi della squadra rossoblu.

Antonio Summa, padre adottivo di Juwara, è stato intervistato da Tmw e ha parlato del rapporto del giocatore con la città e con il mister: “Il gol contro l’inter è stata una bomba mediatica e Musa non si aspettava tutta questa attenzione nei suoi confronti. Per questo gli ho consigliato di restare tranquillo e di cercare di mettersi tutto alle spalle. Un maestro come Miha, poi, saprà sicuramente come gestire questa situazione e lasciarlo concentrare esclusivamente sul campo”.