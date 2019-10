Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna riporta il risultato dell’amichevole disputata questa mattina contro l’Olimpija Ljubjana. Bologna che per due volte è passato in vantaggio, salvo poi subire il gol del pareggio degli sloveni praticamente al termine. Le reti dei rossoblù sono state segnate da Palacio e Poli. Spazio in campo a chi fino a questo momento a giocato di meno, nonché a molti giocatori provenienti dalla primavera.