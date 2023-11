Parapiglia Bologna-Lazio, ammenda per un collaboratore di Motta

Ammenda per Alessandro Colasante dello staff di Thiago Motta

Non ci sono state decisioni particolari del Giudice Sportivo per il mezzo parapiglia nato nel finale di partita tra alcuni giocatori di Lazio e Bologna. Si sono surriscaldati gli animi dopo il fischio finale, con anche parole grosse tra qualche tesserato, come riportava due giorni fa il Carlino, ma nulla che sia stato segnalato da ispettori Figc o dall'arbitro La Penna, di conseguenza nessun giocatore delle due squadre è stato squalificato.