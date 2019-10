Paramatti: “Il carattere di Mihajlovic trascinerà tutti”

Erano in tantissimi presenti ieri sera al Dall’Ara per la festa dei 110 anni di storia del Bologna. Tra le leggende rossoblu, presente anche Michele Paramatti, che non vedeva l’ora di tornare ad indossare quella maglia ed affrontare le Leggende del Real Madrid. L’ex difensore ha parlato a margine dell’evento ai microfoni di “Tuttomercatoweb”.

“Sarà una grande festa: sono emozionato all’idea di tornare al Dall’Ara per vestire la maglia del Bologna. Ricordo benissimo il coro che questi tifosi mi facevano, quello di ‘Paramatti in Nazionale’: spero me lo rifacciano anche stasera, almeno vado a casa contento – ammette Paramatti, che infine conclude sul Bologna di oggi – E’ presto per fare delle valutazioni. Di certo conosciamo tutti il carattere di Mihajlovic: riuscirà a trascinare la squadra e ad infondere la grinta giusta in ogni situazione. Anche se a distanza, la sua impronta si vede”.