Papà Inzaghi: “Pippo a Bologna è stato bene, società di signori”

Domani di nuovo un Inzaghi sulla strada del Bologna. Simone Inzaghi, grande amico di Sinisa Mihajlovic, affronterà il Bologna all’Olimpico, squadra che due anni fa aveva ingaggiato il fratello Pippo sulla panchina. Le cose non andarono bene, la storia è stata scritta, ma la famiglia Inzaghi non ha nessun rancore. Lo dice il papà Giancarlo:

“Lo dico subito, Pippo a Bologna è stato bene e conserva bei ricordi – ha affermato – La società si è comportata da signori e ogni esperienza aiuta a crescere. Rancore? No, lo ha detto anche lui e pure io ho Bologna nel cuore quando lavoravo per la Zucchi e venivo in città a mangiare i tortellini del Diana”.