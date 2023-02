Paolo Ziliani si scaglia contro Orsato: “Lui è Dio”

"Che il mani di Darmian fosse da rigore o no non ha importanza. La cosa inaccettabile è quella di sempre e riguarda Orsato: che non sopporta di essere richiamato al VAR per questi motivi, si mostra seccato e non li prende nemmeno in considerazione. Lui è Dio". Dopodichè il giornalista ha commentato Bologna-Inter: "Bologna maledetta per Inzaghi. Dopo Sansone (più papera di Radu) è oggi Orsolini a condannare l’Inter al k.o.; ma ancora c’è grave colpa dei nerazzurri, con D'Ambrosio e Barella a perdere un sanguinoso pallone a metà campo. Complimenti veri a Motta, non ha rubato niente".