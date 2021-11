Geetit Pallavolo Bologna, DG Cappelletti: “Brusco calo, ma restiamo positivi”

“Inutile girarci attorno, la gara non è stata quasi mai in discussione. Il campionato prevedeva che avessimo alti e bassi dato che siamo la squadra più giovane del campionato. Ci aspetta un trittico non semplice contro tre squadre più in alto di noi in classifica: lunedì prossimo ospitiamo Grottazzolina in casa al PalaSavena, poi due trasferte, Montecchio Maggiore e San Donà in Piave. Non ci sarà nulla di semplice, ma siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida: non ci preoccupiamo”.