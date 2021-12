Geetit Bologna, Poli rescinde: “Lascio per motivi personali”

“E’ stata una scelta consensuale: ho spiegato la mia esigenza di spostamento qualche mese fa appena si è paventata, e con squadra e società sapevamo che sarebbe arrivato un momento oltre il quale non si poteva andare. E’ stato tutto molto limpido, senza nessun altro motivo né da parte mia né da parte loro.”

Sai già come ti sostituiranno? Arriverà qualcuno o continuerà a giocare Daniele Ghezzi?

“Toccherà a Daniele, sono contento per lui perché è un ragazzo fantastico e se lo merita: qui a Bologna ha fatto un anno e mezzo di buon livello, mettendosi sempre a disposizione di squadra e società. Questo è il suo momento, approfitto per fargli un grande in bocca al lupo: spero giochi il meglio possibile, se lo merita.”