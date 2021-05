Palacio e Raimondo: presente e futuro del Bologna

di Andrea Paganelli

C'è una promessa, fatta da Sinisa, al giovane Under 17 di esordire in A almeno in una delle due gare contro Verona e Juventus, e c'è uno pseudo passaggio di testimone tra il trentanovenne argentino e il giovane attaccante ravennate. Il trenza ha messo il timbro anche sul pareggio nel capoluogo veneto, segnando il definitivo 2-2 e il quarto gol nelle ultime quattro. Il futuro di Don Rodrigo ancora non è dato saperlo, mentre quello del classe 2004 presumibilmente sarà tinto di rossoblù. Tra presente e futuro, entrambi rappresentano una risorsa per il Bologna, che difficilmente vorrà privarsi di uno dei due nella prossima stagione.