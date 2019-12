Palacio e Poli battono l’Atalanta: 2-1 al Dall’Ara

Un Bologna ammazza europee. Così si può definire la squadra di Sinisa Mihajlovic che due settimane fa aveva battuto il Napoli (uscito indenne da Anfield) e oggi ha sconfitto l’Atalanta, fresca di qualificazione agli ottavi di Champions League. Palacio e Poli, con un gol per tempo, decidono la sfida terminata 2-1 (rete di Malinovsky per gli ospiti) con l’espulsione di Danilo nel finale.

Mihajlovic conferma Palacio con Orsolini e Sansone larghi, Gasp con Muriel di punta sorretto da Pasalic e Malinovskyi. Parte forte il Bologna che pressa alto e già al secondo minuto Toloi deve salvare davanti alla porta, poi l’Atalanta spreca con Malinovskyi un rigore in movimento: il Bologna ringrazia. Al 12′ l’immediata punizione, Orsolini parte in contropiede da corner atalantino e scarica un sinistro sul palo che Palacio ribadisce in rete. Nella fase centrale di tempo c’è la reazione bergamasca, Skorupski salva una mischia furibonda, poi al 40′ Pasalic si divora il pari da due centimetri. Sono segnali. Al 45′, però, Gollini salva da campione un tiro a giro di Palacio, 1-0 all’intervallo.

Nella ripresa Gasperini fa uso della panchina, ma al 52′ Poli trova l’incornata vincente su splendido cross di Tomiyasu, 2-0. Dentro Barrow negli ospiti e la partita cambia, il Bologna si arrocca e resiste, ma deve capitolare al 60′ su una imbucata del neo entrato per Malinovskyi perso da Medel. Finale thriller, al 68′ Danilo salva sulla linea un pallonetto di Barrow a Skorupski battuto ma tra l’85’ e l’87’ il difensore brasiliano rimedia due stupidi gialli. Arrembaggio Atalanta con due palle gol: Skorupski salva una punizione di Malinosvsky deviata mentre Gosens vede il proprio colpo di testa sibilare a lato. Dopo quattro minuti di recupero Massa fischia e il Dall’Ara festeggia. Bologna a quota 19 punti e di nuovo al successo casalingo dopo quasi due mesi.