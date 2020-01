Palacio dopo la vittoria: “Siamo contenti. Mihajlovic? Con lui…”

Soddisfazione, gioia, ma anche consapevolezza dell’importanza di Sinisa Mihajlovic. Rodrigo Palacio è stato intervistato da Sky al termine della gara del Mazza. Le sue parole:

“Siamo molto felici per questa vittoria – ha affermato – E’ stata una partita dura e combattuta e contava il risultato. Il derby era da vincere. Mihajlovic in panchina? Con lui è tutta un’altra cosa, anche se sappiamo che deve stare attento per via della malattia. E’ ovvio, la sua carica per noi è importante”.