Palacio: “Decisiva l’espulsione. Mihajlovic? Era incazzato”

Mihajlovic incazzato all’intervallo? Certo che sì. Un primo tempo così brutto non poteva non scatenare le ire del tecnico serbo che per ammissione di Palacio ha parlato alla squadra durante l’intervallo. La sfuriata evidentemente è servita. Le parole del trenza.

“La superiorità numerica è stata decisiva per la rimonta – ha affermato -Abbiamo fatto un brutto primo tempo, poi nel secondo tempo siamo usciti con un’altra mentalità. Sinisa? Ci ha parlato prima della partita, ci ha dato la sua solita carica. Anche a fine primo tempo era incazzato e ci ha fatto arrivare la sua rabbia”.