Palacio ad un passo dall’Atalanta?

La voce che rimbalza in queste ultime ore tra i portici di Bologna è questa: “ma davvero Rodrigo Palacio potrebbe andare all’Atalanta?”.

Ebbene sì. Il contatto tra i nerazzurri e l’attaccante argentino del Bologna c’è stato. Gasperini conosce molto bene Palacio, avendolo avuto al Genoa, e gli vorrebbe regalare la Champions League per il suo ultimo anno di carriera.

Palacio dal canto suo ci sta pensando seriamente oramai da diversi giorni. L’occasione è davvero ghiotta, ma lui a Bologna sta bene e quindi non ha ancora rotto gli indugi e si è dato ancora un po’ di tempo per riflettere. La società rossoblù ne ha comunque preso atto e rispetterà la decisione del Trenza nel caso in cui optasse per un trasferimento a Bergamo. Nei prossimi giorni ci saranno sviluppi sulla vicenda.