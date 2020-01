Orsolini salva il Bologna

Il Bologna chiude il primo match del 2020 con un pareggio al Dall’Ara contro la Fiorentina. Decisivo all’ultimo minuto Riccardo Orsolini, che risponde presente al derby azzurro con il suo amico Chiesa. Dopo il vantaggio di Benassi nel primo tempo, i rossoblu ci hanno provato per tutta la ripresa. Al 94′ sono riusciti a raggiungere l’1-1 grazie alla perla su punizione del numero 7, che da posizione defilatissima trova un grande angolo e fa esplodere di gioia il Dall’Ara.

Alla 18^ giornata l’Orso trova così il suo 5^ gol in questa Serie A, decisivo per stoppare una buona Fiorentina. Il derby dell’Appennino termina 1-1, ma è decisamente il talento del Bologna ad avere la meglio su quello della Viola. Chiesa era appena tornato dall’infortunio, ma il protagonista del giorno dell’Epifania è stato senz’altro il padrone di casa. Con il 3^ sigillo nelle ultime 2 partite, Orsolini avverte il ct Mancini: per l’Europeo c’è anche lui.