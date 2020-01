Orsolini: “Mihaijlovic merita la panchina d’oro”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Resto del Carlino, Riccardo Orsolini si è soffermato sul rapporto con Sinisa Mihaijlovic e sui motivi per cui secondo lui Sinisa merita la panchina d’oro.

Le sue parole:

“Mihaijlovic mi ha aiutato moltissimo non solo dal punto di vista calcistico ma anche da quello umano, entrambi abbiamo legato molto perchè eravamo in cerca di riscatto.

La panchina d’oro sarebbe il giusto riconoscimento per quello fatto con noi la scorsa stagione, un vero e proprio miracolo”.