Orsolini in nazionale: i numeri

Il Bologna, tramite il proprio sito ufficiale, propone ai suoi tifosi alcune statistiche collegate alla partita di ieri di Orsolini, un evento dato che non accadeva dal 1966 che un giocatore rossoblù debuttasse con la nazionale italiana. L’esterno di Ascoli è il 53° giocatore rossoblù a vestire la maglia azzurra, con la prima presenza e il primo gol di ‘Orso’ il bilancio all-time del Bologna in nazionale sale a 62 reti in 380 presenze.

Orsolini ieri sera è entrato nella ristretta cerchia di giocatori che hanno conquistato il loro debutto con l’Italia indossando la maglia del Bologna: prima di lui ci riuscirono Perani, Badini, Schiavio, Fedullo, Puricelli, Cappello, Pivatelli e Bulgarelli. Non è stato l’unico battesimo con gol dato che Fedullo ne realizzò tre, mentre Schiavio e Bulgarelli si presentarono con una doppietta. Il Bologna si congratula quindi con Orsolini: “Orgogliosi di te”, ma è anche la serata di Svanberg che ha segnato nella sua prima partita con la maglia della nazionale svedese.