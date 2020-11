Orsolini: “Importante tornare al successo. Il mio rapporto con Mihajlovic…”

Le dichiarazioni di Riccardo Orsolini, autore oggi di un gol al termine di Sampdoria-Bologna vinta dai rossoblù per 1-2:

“Tre punti che ci volevano, l’importante era tornare al successo, oggi abbiamo mostrato carattere e un gioco buono a tratti. Si è visto spirito di squadra e la personalità che vuole il mister. Non dimentichiamo che questa è una squadra molto giovane, stiamo lavorando duro per assimilare bene i giusti concetti. La voglia di fare bene e l’intraprendenza non ci mancano di certo”.