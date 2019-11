Orsolini e il futuro in nazionale

Riccardo Orsolini contro l’Armenia ha debuttato in nazionale maggiore e la sua prestazione probabilmente è andata oltre ogni più rosea previsione: un rigore procurato, un gol e un assist. La concorrenza per Euro 2020 è davvero alta con Zaniolo, Bernardeschi, Chiesa e Insigne che giocano nelle corsie esterne, ma l’obbiettivo di questo periodo dedicato alle nazionali era quello di instillare dei dubbi a Roberto Mancini e in questo ‘Orso’ è stato efficace.

Con Tonali e lo stesso Zaniolo, Orsolini rappresenta uno dei prospetti più interessanti per la nazionale italiana, se anche non riuscisse a spuntarla per l’Europeo di questa estate, nel 2022 c’è il mondiale e la prospettiva di intraprendere il percorso di avvicendamento come una presenza sempre più costante. Non potevano nemmeno mancare le parole dedicate a Mihajlovic, quello tra lui e il tecnico è un binomio che ha ripagato entrambi, tanto che anche l’amico Mancini non ha potuto non vedere questa evoluzione dell’esterno del Bologna. Lo riporta il Corriere di Bologna.