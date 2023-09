Oltre 21mila per Bologna-Empoli

Nonostante tre zero a zero consecutivi e gli errori arbitrai, c'è ancora entusiasmo attorno al Bologna di Thiago Motta e il supporto del pubblico, in una partita da vincere, non mancherà. Per il lunch match di domenica contro l'Empoli sono già stati staccati oltre 21mila biglietti, di cui circa 50 in curva Ospiti e con l'esaurimento della Kids Stand. Intanto, domani è prevista la terza conferenza stampa di Motta in una settimana. Chissà se tornerà in auge il tema arbitrale.