Olimpiadi, ipotesi rinvio: il comunicato del CIO

Il Coronavirus ha già fatto fermare quasi tutto il calcio, europeo e mondiale. Uefa e Conmebol sono già state costrette a rinviare Europei e Coppa America alla prossima estate. Da capire invece cosa accadrà alle Olimpiadi, in programma a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

Diversamente da quando filtrava nei giorni scorsi, in queste ore il Comitato Olimpico Giapponese ha aperto ad un possibile rinvio della manifestazione. Come riporta la “Reuters”, infatti, il presidente Yasuhiro Yamashita ha fatto sapere di voler prendere una decisione entro le prossime 4 settimane.

Il comunicato ufficiale del CIO

“Il CIO, in pieno coordinamento col comitato organizzatore di Tokyo, le autorità giapponesi e la città, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi Olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il CIO intende portare a conclusione le discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei giochi non risolverà alcun problema, perciò non è all’ordine del giorno”.