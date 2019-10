Oggi vigilia e conferenza prepartita

Il Bologna si prepara alla trasferta di Torino, dove domani sera affronterà la Juventus prima in classifica e campione in carica. I rossoblu svolgeranno l’allenamento di rifinitura questa mattina sotto la guida di Mihajlovic, come è successo ieri pomeriggio. Poi ci sarà la conferenza stampa prepartita a Casteldebole: De Leo e Tanjga saranno a disposizione dei giornalisti a partire dalle ore 16.15. In seguito, la partenza per il capoluogo piemontese.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, vigilia di #JuventusBFC, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse; Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo saranno a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 16:15 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli”.