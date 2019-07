Oggi ultima amichevole a Castelrotto

Con l’amichevole di oggi si chiuderà la parte del ritiro del Bologna a Castelrotto, il Bologna alle ore 17.30 al campo Laranz se la vedrà con la Virtus Bolzano, società che nell’imminente stagione disputerà la Serie D. Nonostante la grande attesa da parte dei tifosi, è improbabile che scenderanno in campo dal primo minuto il neo acquisto Takehiro Tomiyasu e il rientrante Riccardo Orsolini, presumibilmente giocheranno coloro che sono già stati impiegati contro lo Sciliar, ma non si esclude per loro uno spezzone di gara. Grande affluenza di tifosi, in duemila sono arrivati tra ieri e oggi, ma anche chi è restato a casa potrà seguire la partita: in diretta sulla pagina Facebook del Bologna, su Radio Nettuno e in differita alle ore 21 su Trc. Lo riporta Il Resto del Carlino.