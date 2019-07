Oggi il Bologna scende in campo per affrontare lo Schalke 04, probabile l’esordio dell’ultimo arrivato in casa felsinea Andreas Skov Olsen. La gara sarà visibile in diretta su Sky. Infatti, come rende noto la stessa società rossoblù:

“Seconda amichevole in Austria per il Bologna di Mihajlovic: alle 18 a Kitzbuhel affronteremo lo Schalke 04, formazione di Bundesliga eliminata lo scorso anno agli Ottavi in Champions League. Diretta televisiva su Sky Sport 1, canale 201.”