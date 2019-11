Oggi l’esordio di Svanberg con la Svezia?

E’ già tempo di nazionali e di sfide per le qualificazioni ad Euro 2020. Stasera non scenderà in campo infatti solo l’Italia in Bosnia – dove però non giocherà Orsolini – ma anche altre selezioni. Spazio ad esempio alla Svezia, che sarà ospite della Romania. Prima convocazione con la nazionale maggiore per Mattias Svanberg, centrocampista classe 1999 del Bologna.

Il ragazzo, arrivato in Italia nell’estate del 2018, ha finora giocato solo con l’under 21, totalizzando 12 presenze e 2 gol. Questa sera in Romania, in una gara tutt’altro che amichevole, il ragazzo rossoblu potrebbe esordire fra i ‘grandi’.