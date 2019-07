Oggi l’assemblea di Lega, tutte le società di A presenti

Va di scena oggi nella sede di Milano l’assemblea di Lega Serie A, dove le società discuteranno tra di loro di temi molto importanti per il futuro del nostro campionato. Il Bologna ha inviato in Lombardia una delegazione tra le più nutrite per seguire le questioni federali, i rossoblu infatti saranno rappresentati da: Claudio Fenucci, Riccardo Bigon e Marco Di Vaio. All’assemblea saranno presenti rappresentanti di tutte e venti le squadre di Serie A, nessuna esclusa.

Questi sono alcuni dei punti all’ordine del giorno che saranno discussi:

Approvazione budget 2019-20

Mediapro: esame proposta ed eventuali delibere

IMG: analisi contestazione per presunte violazioni dei contratti di distribuzione internazionale da parte di RAI e richieste risarcitorie

Attività e implementazione progetti pirateria 2019-20

Calendario competizioni 2019-20

Fonte: Tuttomercatoweb