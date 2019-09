Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale il Bologna comunica che oggi alle ore 18:00 presso la libreria Feltrinelli in piazza di porta Ravegnana sarà presentato il libro “Bolognesi in 110 personaggi (+1)”. L’opera è un viaggio attraverso le parole di diversi personaggi che raccontano la propria passione per il Bologna, due dei 110 protagonisti del libro presenzieranno quest’oggi: si tratta di Giorgio Comaschi e Davide Bombardini.