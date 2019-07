Oggi il calendario, Dall’Ara rizollato: il club chiede di giocare la prima in trasferta

Oggi, mentre il Bologna sarà impegnato contro lo Schalke, verrà sorteggiato il calendario 2019\2020 della Serie A, il campionato scatterà nel fine settimana del 24-25 agosto. I dirigenti rossoblù avrebbero chiesto alla Lega di poter giocare la prima giornata in trasferta, questo perché lo stadio Dall’Ara è impegnato nel restauro del manto erboso rovinato nei giorni scorsi a causa dei vari concerti ospitati dalla struttura.

Inoltre, anche la sfida di Coppa Italia in programma il 18 agosto potrebbe essere giocata in un campo diverso. Le soluzioni sono due: chiedere di giocare in campo invertito o trovare un terreno da gioco libero in regione.

Fonte: il Resto del Carlino