Oggi Consiglio FIGC, in ballo la ripresa anche di Serie B e C

Si terrà oggi il Consiglio Federale della FIGC, dove bisognerà indicare le linee guide per la ripartenza dei campionati calcistici. Dopo l’ok agli allenamenti collettivi, il Presidente Gravina ora punta a programmare la ripartenza dei campionati professionistici. Per la A la ripartenza è prevista tra il 13 e 20 giugno. In B invece le scadenze europee non mettono fretta alla ripresa, i club però spingono per ripartire, con le squadre che vogliono giocarsi promozione in A e la permanenza sul campo.

Diverso invece il discorso per la Lega Pro. Difficile venga accolta la richiesta del blocco delle retrocessioni, così come il calcolo aritmetico per la quarta promossa, più facile che si decida di giocare i playoff. Probabile invece lo stop definitivo per i campionati dilettantistici fino alla prossima stagione.

Fonte: Tuttosport.