Le coordinate per seguire il Bologna

Domenica d'estate con il Bologna in campo in diretta tv.

L'amichevole di Alkmaar contro l'Az, in programma oggi alle 17, sarà infatti trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Football, canale 203 del bouquet. Per quanto riguarda la radio, diretta su Radio Nettuno Bologna Uno, fm 97.00.