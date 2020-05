Passata la paura per il sospetto positivo di qualche giorno fa, il membro, negativo, è tornato regolarmente a lavorare, il Bologna si appresta oggi ad effettuare un altro giro di tamponi.

Giocatori, staff e dirigenti dunque si sottoporranno ad un altro test come da protocollo per continuare a certificare la negatività di chi lavora a Casteldebole, soprattutto dei giocatori che hanno ripreso gli allenamenti collettivi e quindi con distanze ravvicinate in campo.