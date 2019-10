Dopo un giorno di riposo, il Bologna riprenderà oggi ad allenarsi a Casteldebole.

In vista della sfida con la Juventus, fissata per sabato 19 ottobre, i rossoblù si alleneranno oggi alle 15 al Centro Tecnico Niccolò Galli, ma non sarà possibile la visione al pubblico. La squadrà lavorerà infatti su un campo secondario per via della rizollatura di quello principale.