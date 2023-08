Nuovo stop per Zirkzee: Coppa Italia a rischio?

Se da Riccardo Orsolini sono arrivate buone notizie quanto al suo recupero dalla tendinopatia, ormai in via di guarigione, ne sono arrivate di meno piacevoli da Joshua Zirkzee .

L'attaccante olandese ha saltato la seduta di allenamento di ieri a causa di un problema fisico giudicato leggero. "Non resta che attendere tra oggi e domani per capire se l’olandese tornerà a disposizione o se si rivelerà l’ennesimo contrattempo delle ultime settimane", spiega Il Resto del Carlino. Intanto, Thiago Motta si gode i rientri a pieno regime di Posch e Arnautovic: entrambi saranno a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Cesena in programma venerdì.