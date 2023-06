Nuovo sponsor: Saputo pronto a mettere il suo marchio?

Potrebbe infatti essere la famiglia Saputo in persona a mettere il proprio marchio sulle maglie del Bologna, anche per mandare un segnale forte alla città. Non è una opzione scontata, perché sulle maglie ci sarebbe il marchio Saputo ma per i Led e quanto altro verrebbe inserito un marchio legato all'universo famigliare: una operazione di marketing che presupporrebbe anche un sbarco in Europa di qualche prodotto. Joey sembra disposto a farlo sulla scia di Squinzi al Sassuolo, ma nel frattempo i dirigenti lavorano ad uno sponsor esterno di una azienda di automotive di ampio appeal internazionale.