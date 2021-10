Novità Bologna, allenamenti a porte aperte

Grande novità a Casteldebole

Sono due anni di allenamenti a porte chiuse, con il Niccolò Galli inaccessibile per i tifosi, e finalmente è arrivata anche da questo punto di vista una svolta. Il Bologna ha infatti comunicato che l'allenamento di domani, in programma alle 15.30, sarà a porte aperte, quindi con la possibilità per i tifosi di assistere dalla collinetta di Casteldebole. Servirà esibire il green pass per accedere con un capienza massima di 500 persone.