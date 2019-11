Non solo Orsolini: anche Svanberg si gioca gli Europei

Orsolini ha appena festeggiato la sua prima convocazione con la maglia della nazionale A: l’Italia di Mancini ha fin qui vinto tutte le gare del girone, e si è qualificata in anticipo per gli Europei del 2020. L’esterno del Bologna sa dunque ora di aver una possibilità per far parte dell’Italia che a giugno sarà in giro per l’Europa. Nella stessa situazione si trova anche Mattias Svanberg, che ha appena fatto il salto dall’under 21 alla selezione maggiore.

Il centrocampista del Bologna non ha ancora esordito con la Svezia dei “grandi”, ma venerdì sera era almeno in panchina per la prima volta nell’agevole vittoria in Romania. Gli scandinavi hanno appena ottenuto la qualificazione nel girone dominato dalla Spagna, e domani sera giocheranno un match inutile ai fini del risultato in casa contro le isole Faer Oer: Svanberg spera dunque di esordire. Il classe 1999 ha quindi da qui alla fine della stagione per convincere il ct Andersson ad inserirlo nei 23.