Non solo l’Europeo: ecco l’altra competizione rinviata all’estate 2021

A dimostrazione del fatto che il Coronavirus non sia più solo un problema italiano o europeo ma anche mondiale, gli Europei non saranno l’unica competizione ad esser rinviata. L’Uefa ha deciso di rinviare il torneo per le nazionali all’estate 2021, ma non sarà l’unico.

Secondo quando riporta “GloboEsporte”, infatti, anche la Copa America verrà fatta slittare. La competizione tra le migliori selezioni sudamericane sarebbe dovuta andare in scena sempre tra il 12 giugno ed il 12 luglio di quest’estate, ma – sebbene manchi ancora l’ufficialità – verrà anch’essa rinviata molto probabilmente all’estate 2021.