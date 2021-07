Niente trasferta a Evian: Liverpool-Bologna sarà a porte chiuse

Liverpool-Bologna sarà visibile solo in tv

Le due amichevoli di giovedì 5 agosto tra Liverpool e Bologna si disputeranno a porte chiuse, per cui non sarà possibile per i tifosi del Bologna seguire i rossoblù da vicino.

In programma due incontri da 60 minuti alle 16 e alle 18 ad Evian, ma non sarà possibile assistere alla sfida per nessuno. Né tifosi né giornalisti, sarà match a porte chiuse per decisione dei Reds e degli organizzatori. L'unica possibilità sarà affidarsi alla web tv del Liverpool, che trasmetterà la partita in diretta, e alla pay tv Sky Sport.