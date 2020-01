Niente Brescia per Mihajlovic

Il Bologna recupera Denswil, ma non Mihajlovic. L’allenatore rossoblu era infatti stato ricoverato ad inizio settimana all’ospedale Sant’Orsola per un’infezione virale e, come da programma, rimarrà in osservazione ancora per qualche giorno. Questo significa niente Brescia per il serbo, che domani pomeriggio dovrà accontentarsi di vedere la partita del Dall’Ara tramite streaming, seppur in contatto diretto con i suoi collaboratori.

Dalla sala stampa di Casteldebole filtra serenità e ottimismo circa le condizioni del mister, ma non è il momento di prendere rischi inutili: salvo imprevisti, Mihajlovic non sarà dunque in panchina contro le rondinelle, nella speranza che i suoi giocatori possano fargli lo stesso regalo della gara d’andata. Inoltre, sembra a rischio anche la sua presenza alla Panchina d’Oro, prevista per lunedì 3 febbraio a Coverciano.