Nervo sul rapporto Orso-Mihajlovic: “Anche Ulivieri mi bacchettava, vuole dire che…”

Rapporto schietto e a volte un po’ più turbolento, ma con grande stima. Sinisa Mihajlovic e Riccardo Orsolini sono due persone sincere, si parlano in faccia, a volte magari trovano punti di confronto, ma senza perdere il controllo. Quando un giocatore è spesso pungolato significa che alle spalle c’è la grande fiducia del tecnico di turno. Parola di Carlo Nervo:

“Ulivieri con me faceva uguale – ha affermato Carletto al Carlino – Arrivai nel 1994 ma anche dopo presi più rimproveri io di tutti i miei compagni messi assieme. L’importane è non essere permalosi e io non lo ero”.