Nervo: “La squadra vorrà aiutare Mihajlovic. Ciclo finito? Forse qualcosa cambierà”

Le parole di Carlo Nervo

Intervistato da Tmw, l'ex rossoblù Carlo Nervo ha parlato della situazione in casa Bologna dopo la brutta notizia della ricomparsa della malattia di Sinisa Mihajlovic :

"La notizia ha spiazzato tutti, il momento è brutto ma conosciamo il carattere di Mihajlovic e credo che da qui in avanti la squadra vorrà aiutarlo dando il mille per mille. Rimanere alla guida è uno stimolo positivo, non puoi pensare 24 ore al giorno alla malattia. Ciclo finito? Da fuori si fatica a capire, ma credo che forse a fine campionato qualcosa accadrà".