Ndoye: “Col Milan è mancato il risultato. Bologna? Che buona la pasta”

Ndoye ha poi ripercorso i suoi passi in carriera, partendo da Losanna per finire a Bologna. Poi Aebischer che lo ha aiutato nell'inserimento: “Ho cominciato in Svizzera a Losanna, poi ho giocato una stagione in Francia a Nizza e gli ultimi due anni al Basilea. Perché Bologna? Ho capito che mi volevano fortemente, il club è storico e quando ho saputo dell’interesse non ho avuto dubbi. Aebischer mi ha aiutato tanto in spogliatoio per muovere i primi passi e in passato ho giocato contro Zirkzee. La città? E’ molto bella, la pasta è buonissima e le prime impressioni sono positive”.