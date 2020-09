Nazionali, in gol Skov Olsen e prima presenza per Baldursson

Quella di ieri è stata una giornata di soddisfazioni personali per Andri Baldursson e Andreas Skov Olsen.

I calciatori del Bologna sono stati protagonisti con le rispettive nazionali. Baldursson è stato convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore dell’Islanda e ha giocato da titolare nella partita, poi persa, contro il Belgio. Skov Olsen è stato invece il trascinatore della Danimarca Under 21, che grazie ad un suo gol su rigore ha vinto contro l’Irlanda del Nord. Solo dieci minuti da subentrato per Mattias Svanberg con la Svezia, nella sconfitta patita contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna Fc.