Dopo due settimane dal primo tampone e il conseguente isolamento, Roberto Mancini è ancora positivo al coronavirus.

L’esito è arrivato questa mattina e sarà quindi obbligato a proseguire la sua quarantena. Contro la Bosnia toccherà dunque ancora ad Alberico Evani sedere in panchina e guidare gli azzurri nell’ultima sfida di Nations League. Per il vice di Mancini nelle ultime 2 uscite sono arrivate 2 vittorie contro Estonia e Polonia, condite da 6 gol fatti e zero subiti.