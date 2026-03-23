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Nazionale, forfait di Chiesa: dentro Cambiaghi

Nazionale, forfait di Chiesa: dentro Cambiaghi - immagine 1
Cambiaghi vola in nazionale
Redazione TuttoBolognaWeb

Una buona notizia per il Bologna, che avrà un rappresentante italiano in questi playoff mondiali. Forfait di Federico Chiesa, in non perfette condizioni, così il ct Gennaro Gattuso ha chiamato il rossoblù Nicolò Cambiaghi.

'Il calciatore Federico Chiesa, verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi' scrive il sito Figc.

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