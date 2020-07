Nazionale – Definita la ripartenza inizio il 4 con la Bosnia

Firenze, Amsterdam, Parma, Danzica e Milano, saranno questi i luoghi che ospiteranno le prossime uscite della Nazionale. A quasi un anno di distanza dall’ultima uscita contro l’Armenia, l’Italia sarà costretta ad un vero e proprio tour de force. Per gli Azzurri 8 gare in due mesi, tra il 4 settembre e il 18 novembre, oltre alla nuova edizione della UEFA Nations League 2020/21, ci saranno anche due amichevoli in vista di Euro 2020 posticipato al 2021.

L’Italia riprenderà con la Nations League, affrontando la Bosnia Erzegovina venerdì 4 settembre a di Firenze. In seguito ci sarà la sfida con l’Olanda, alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Altri tre impegni invece ad ottobre: il primo un’amichevole, con la Moldova, mercoledì 7 ottobre a Parma, seguito da due gare di UNL con Polonia e Olanda. La prima in trasferta, la seconda invece a Milano. Si chiude l’anno con altre 3 gare a Novembre delle quali le prime due in casa, con le sedi da stabilire entro la fine di questo mese. Il primo match sarà un test con l’Estonia mercoledì 11 prima delle ultime due sfide che decideranno le sorti del girone di Nations League, ovvero la Polonia domenica 15 e la Bosnia Erzegovina mercoledì 18.

Fonte: Tuttomercatoweb.