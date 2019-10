Nasce il progetto “Bologna For Community”

Non solo in campo: il Bologna si impegna anche nel sociale. Da domenica pomeriggio, in occasione delle gara casalinga di campionato contro la Lazio, il club rossoblu dà vita al progetto “Bologna For Community” (BFC). Si tratta di un’iniziativa sociale, in collaborazione con PMG Italia – La Mobilità Garantita e Io Sto Con…Il Sorriso Solidale ONLUS, per agevolare la partecipazione delle persone diversamente abili alle partite casalinghe degli emiliani. Il Bologna e PMG Italia forniranno infatti servizi di trasporto gratuito per lo stadio Dall’Ara.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Prenderà il via domenica in occasione della gara di campionato #BFCLazio il progetto “Bologna For Community”, azione sociale pensata dal Bologna in collaborazione con PMG Italia – La Mobilità Garantita e Io Sto Con…Il Sorriso Solidale ONLUS, per agevolare la partecipazione delle persone diversamente abili alla vita del club rossoblù.

Il Bologna e PMG Italia si impegnano a garantire trasporti gratuiti per lo stadio Renato Dall’Ara il giorno della gara casalinga per persone diversamente abili che, in assenza di essi, non potrebbero o avrebbero forti limitazioni a raggiungere lo stadio.

Prenota ora il tuo posto per BFCommunity, hai tempo fino a domani Mercoledì 2 Ottobre. Per maggiori informazioni clicca qui

A chi è rivolto:

Abbonati diversamente abili deambulanti ed eventuali accompagnatori

Fruitori di accrediti per persone diversamente abili deambulanti ed eventuali accompagnatori

Fruitori di accrediti per persone diversamente abili a scarsa mobilità/non deambulanti ed eventuali accompagnatori

Dove:

Sono 3 le zone di partenza e ritorno per lo stadio Renato Dall’Ara. Il tifoso potrà scegliere la zona più comoda e vicina alla propria residenza.

BOLOGNA OVEST: Ingresso Centro Commerciale Borgo (ingresso da via Emilia – parcheggio libero di fronte al distributore Q8 in Via Marco Emilio Lepido 184)

BOLOGNA CENTRO: Parcheggio Centro Commerciale Lame, di fronte all’ingresso principale

BOLOGNA EST: Piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1, parcheggio dello Stadio “Gianni Falchi””.