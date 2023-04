Nasce il DPCM Stadi, cabina di regia per il rinnovamento degli impianti italiani

Tra oggi e domani nascerà il DPCM Stadi. Sarà istaurata una cabina interministeriale per agevolare tutti i progetti di costruzione, ristrutturazione e rigenerazione urbana attorno agli impianti sportivi.

Come riporta TuttoMercatoWeb, il ministro dello Sport Andrea Abodi sarà il presidente della task force. Ne faranno parte i ministeri interessati, la Federcalcio, il Coni, una rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e la presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo. L'obiettivo sarà quello di facilitare i progetti durante le loro fasi di avanzamento. Le iniziative sono volte al rinnovamento degli impianti più importanti a livello nazionale, in vista anche della candidatura dell'Italia a ospitare gli Europei del 2032. Tra gli stadi interessati ci sarà anche il Dall'Ara di Bologna. Dal punto di vista finanziario, sarà istituito un fondo privato-pubblico che farà da punto di riferimento, senza lo stanziamento di alcuna risorsa.